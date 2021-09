Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla dopo il pari contro il Southampton: "La domanda non è se non abbiamo vinto oggi perché non avevamo un centravanti. Non abbiamo vinto perché la manovra è stata troppo lenta e non siamo riusciti a dare buoni palloni a ci gioca davanti. Non abbiamo giocato bene, mentre quando lo facciamo creiamo tante occasioni. Abbiamo fatto un solo tiro nello specchio, ma ci hanno respinto comunque cinque o sei conclusioni in porta. Ci abbiamo provato. Ma non è vero che non abbiamo vinto perché ci manca un attaccante. I giocatori in costruzione oggi non hanno fatto abbastanza".