In attesa dell'assalto a Harry Kane, vero obiettivo per l'attacco, il Manchester City e Guardiola guardano in... quinta divisione! Già, perché come riporta The Athletic, i Citizens sono pronti a pescare dalla Nations League, più precisamente dal Solihull Moors. Nei Moors, infatti, gioca Kyle Hudlin, centravanti di 2 metri e 6 cm, giocatore professionista più alto d'Inghilterra (è alto come LeBron James), autore di 10 gol nell'ultima stagione.



L'idea del City è quella di prenderlo per poi vederlo in un campionato più competitivo come la Championship, girandolo in prestito al Middlesbrough o al Cardiff. In attesa di Kane, o un big, il City pensa al futuro.