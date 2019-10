Potrebbe essere la volta buona per vedere Mario Mandzukic con la maglia del Manchester United dopo il brusco stop della trattativa subito la scorsa estate. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe riallacciare i rapporti con i Red Devils visto che il croato non rientra più nei piani di Maurizio Sarri. Secondo il Daily Mail, lo United avrebbe comunque un piano B in caso di ulteriori difficoltà nella trattativa per Mandzukic. Il nome nuovo che circola dalle parti di Old Trafford è quello di Moussa ​Dembélé del Lione. Il francese potrebbe lasciare Parc OL dopo meno di due anni.