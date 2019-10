Non c'è solo il nome di Massimiliano Allegri in lizza per la panchina del Manchester United. Per il post-Solskjaer i Red Devils starebbero vagliando anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno di José Mourinho, tuttavia, secondo Sun, il profilo del portoghese non sarebbe affatto gradito ai giocatori che avrebbero già fatto sapere di preferire il tecnico toscano.