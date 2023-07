La nuova avventura diè iniziata. Il portiere camerunese ha preso possesso dei pali del, che ha chiuso l'operazione con l'sulla base ditra parte fissa e bonus, pagabili in quattro esercizi. E' lui l'erede di David de Gea, al termine di un percorso articolato e che avrebbe potuto regalare ai Red Devils un altro estremo difensore:- A raccontare i retroscena dell'affare Onana è The Athletic, che spiega come tutti i discorsi siano partiti in realtà da, uno dei senir agent al, aveva inizialmente parlato adel terzino olandese dell'Inter. Durante la telefonata, tuttavia, è emerso il nome di Onana e questo ha acceso l'interesse del tecnico dello United. I due si conoscevano già bene dai tempi dell'e per Ten Hag il camerunese è diventato fin da subito la prima scelta per la porta.- Prima scelta per Ten Hag, non per i vertici dei Red Devils che. Come si legge, intorno al doppio derby in semifinale di Champions League,e hanno parlato del portiere francese. L'ipotesi, tuttavia, ha perso rapidamente quota per le. Maignan è stato ritenuto troppo caro, ma in contemporanea è stata registrata la necessità dell'Inter di perfezionare una grande cessione e le cifre di Onana sono apparse subito più allettanti, con una prima richiesta da 70 milioni scesa poi a 60 fino ai 55 complessivi pattuiti dai club. L'affare è così andato in porto, per la gioia di Ten Hag che si è visto regalare la sua prima scelta per la porta.