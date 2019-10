Magari non accadrà nell'immediato (a gennaio) ma in estate potrebbero essere diversi i nomi in uscita dal Manchester United. Uno di questi è Paul Pogba, sempre in bilico tra voglia di andarsene da Old Trafford e la volontà di essere decisivo anche con i Red Devils. In caso di prematuro addio del francese i dirigenti dello United avrebbe comunque sulla scrivania il nome del sostituto che, guarda caso, gioca propria in una delle squadre interessate a Pogba: il Real Madrid. Secondo la Bild, è infatti Toni Kroos l'obiettivo numero uno per sostituire il talento francese.