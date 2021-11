La doppietta di Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta ha permesso al Manchester United di mantenere la vetta del girone F di Champions League ma questo potrebbe non bastare per tenere Ole-Gunnar Solskjaer sulla panchina dei Red Devils. Il futuro del norvegese è sempre più a rischio e secondo i betting analyst sono tanti i nomi presi in considerazione dalla dirigenza inglese per la sua sostituzione entro la fine del 2021. Tra questi ci sono anche due tecnici italiani, Roberto Mancini, ex rivale dello United visto il suo passato al Manchester City, in quota 50 e Gennaro Gattuso, attualmente libero dopo il prematuro addio alla Fiorentina proposto a 100. Il favorito numero uno per i bookie però è l’attuale tecnico del Leicester Brendan Rodgers, a 4, mentre sale a 6 l’ipotesi Zinedine Zidane anche lui senza contratto dopo la fine della sua storia con il Real Madrid. Si gioca invece a 9 l’attuale tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino, molto apprezzato in Inghilterra grazie ai risultati ottenuti con il Tottenham.