Harry Maguire è pronto. In un'intervista al sito ufficiale dell'Uefa, il difensore del Manchester United ha detto la sua in vista degli ottavi di Europa League contro il Milan: "Quando ero piccolo, il Milan era un club enorme. San Siro è un'icona, quando c'è stato il sorteggio è stato emozionante. E' un confronto entusiasmante. Dalot? Sono sicuro che alcuni ragazzi sono in contatto con lui, sappiamo che sono una grande squadra. Stanno facendo molto bene in campionato, sappiamo che sarà difficile".