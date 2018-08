Il board del Manchester United si è schierato con José Mourinho, ma l’allenatore portoghese rimane in bilico nelle quote dei bookmaker esteri. Dopo un inizio di stagione poco esaltante, le tensioni nello spogliatoio e le critiche dell’ex Red Devil Lee Sharp, la quota per l’esonero di Mou entro l’inizio del 2019 è stata ritoccata al ribasso: dal 2,63 di due giorni fa, l’offerta è ora a 2,25, mentre l’addio entro la fine della stagione arriva addirittura a 1,44. Zinedine Zidane rimane la prima alternativa dei quotisti: nonostante le smentite del club, il tecnico francese è favorito nelle scommesse sul prossimo allenatore dello United, a 3,00, davanti a Pochettino (7,00) e Ryan Giggs (14,00).