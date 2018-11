Il Manchester United batte in extremis lo Young Boys e accede agli ottavi di finale di Champions League, intervistato da BT Sport José Mourinho alza la voce: "Ci siamo qualificati in un gruppo molto difficile, oggi ci sono state cose buone e cose meno buone: abbiamo sprecato occasioni cruciali, loro potevano segnare ma de Gea è stato straordinario. Sono contento dell'intensità di Rashford. Aggiungo una curiosità per i miei tifosi: sono 14 stagioni che gioco la Champions League e tutte le mie squadre sono arrivate gli ottavi, quando non sono andato in Champions ho vinto l'Europa League".