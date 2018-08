Manchester United ko in casa con il Tottenham, José Mourinho commenta a Sky Sport: "Non abbiamo perso dal punto di vista tattico, ma del risultato. I nostri tifosi non leggono giornali, non guardano la tv, sono più intelligenti di queste cose: hanno risposto in un modo fantastico, non è usuale vedere una squadra che perde e una reazione del genere dagli spalti. A fine partita siamo usciti tra gli applauso. Bene il primo tempo? Sono d'accordo, finché il risultato era aperto la squadra ha cercato di giocare. Eravamo in partita, solo sul 3-0 siamo crollati e abbiamo perso fiducia. Siamo rimasti in partita grazie alla dignità e all'orgoglio dei nostri tifosi".