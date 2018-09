Gary Neville, grande ex del Manchester United, ha parlato al Times di Paul Pogba: “Il me opinionista direbbe che è un giocatore di talento ma che gli manca leadership e continuità. Come tifoso, una parte di me pensa che nessuno è più grande del club, quindi se vuole andare a giocare da un’altra parte lo United starà comunque bene senza di lui. Come proprietario invece farei ciò che sta facendo la società in questo momento, dicendo che non è in vendita. Devono proteggere i propri beni, ma in privato potrebbero stringere un accordo, anche perché vogliono recuperare i 90 milioni di sterline pagati per lui. Se invece fossi ancora parte di quello spogliatoio, direi a Pogba: ‘E’ ovvio che vuoi giocare da un’altra parte, ma devi essere professionale, non puoi passare per un mercenario o un ammutinato’. Quindi diciamo che ci sono quattro modi per vedere la situazione”.