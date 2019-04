Intervenuto in conferenza stampa, il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer parla delle possibilità di permanenza di Paul Pogba, nel mirino di Juventus e Real Madrid: "Nel calcio non si può garantire nulla, ma sì, penso che resterà. Posso assicurare che è determinato a vincere qui. Crea occasioni, segna, fa lavoro sporco... Ha fatto cose fantastiche per noi, è un leader in spogliatoio e in campo. Se dovessi garantire la sua permanenza vorrei poter dire sì, ma nella vita non si può mai".