Gary Neville, ex difensore del Manchester United, parla della rosa a disposizione di José Mourinho ai microfoni di Sky Sports: "Si sapeva benissimo che gli attuali difensori avrebbero subito una grande pressione da parte della stampa e dei tifosi. Bailly e Lindelof, lo si è visto, o hanno poca fiducia in se stessi o non sono abbastanza bravi, ma credo che la verità stia nel mezzo ovvero che manca al loro fianco un giocatori di grande livello e leadership come John Terry, Jaap Stam, Rio Ferdinand o Nemanja Vidic. Con uno di essi al loro fianco probabilmente avrebbero fatto bene. La società ha investito 120 milioni di sterline per la squadra, ma non ha preso un valido rinforzo in difesa per proteggere quello che al momento è forse il miglior portiere del mondo".