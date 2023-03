Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, un nuovo format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri oggi e domani.



Il tema di oggi è quello degli intermediari e delle maxi-commissioni, argomento che vi porta spesso a grandi critiche verso club e società che pagano cifre notevoli per le operazioni di mercato. Ma come funzionano? Da quando sono cambiate le regole? E i casi più eclatanti come quelli di Pogba, Dybala e Leao?



Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Federico Albrizio. Prendendoci anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".