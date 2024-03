Manchester City-Arsenal: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

. 64 punti per i Gunners (che condividono la vetta con il Liverpool), 63 per i Citizens: sfida che può risultare decisiva per l’assegnazione del titolo. Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre, dopo quelli andati in scena all'andata e in finale del Community Shield in estate, dove furono gli uomini di Arteta a uscire vincitori.

• Partita: Manchester City-Arsenal• Data: domenica 31 marzo 2024• Orario: 17.30• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)• Streaming: Sky GO, NOWLa partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv. Massimo Marianella sarà il telecronista di Manchester City-Arsenal per Sky.

Ortega; Lewis, Dias, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Jorginho, Odegaard; Gabriel Jesus, Havertz, Saka. All. Arteta