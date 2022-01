Manchester City-Chelsea e Tottenham-Arsenal: palinsesto ricco in vista della prossima giornata della Premier League, la ventiduesima, con la prima sfida in particolare che permetterebbe ai Citizens, campioni d’Inghilterra, di portarsi a + 13 sui Blues secondi in classifica. C’è poi la finale della passata Champions League, vinta dai londinesi, che - si legge in una nota - la squadra di Guardiola non ha ancora dimenticato nonostante il successo a settembre nella gara d’andata. Sfida in equilibrio ma sulla lavagna scommesse di Betaland il Manchester City (la squadra più precisa d’Europa nei passaggi 90%) sabato 15 gennaio all’Etihad Stadium parte favorito. Sarà dura per Lukaku e compagni, che si giocano tanto, visto che già il pareggio è alto a 3,90, mentre il segno «2» arriva a quota 4,75. Tre degli ultimi quattro scontri diretti tra le due squadre sono terminati con un solo gol, ma l’Under 2,5 vale quota 1,99. Punti pesanti in palio anche tra Tottenham e Arsenal. Conte non ha mai perso in campionato da quando è alla guida degli Spurs, ha rilanciato Harry Kane e Lucas Moura, ma è ancora sesto in classifica e i Gunners di Arteta sono avanti. Il sorpasso potrebbe arrivare con il segno «1» proposto su Betaland a quota 2,43, mentre il «2» vale 2,85. A 3,25 il pareggio che manterrebbe invariate le distanze tre le due londinesi. La 22esima giornata della Premier League dovrebbe quindi essere favorevole al Liverpool, avanti nei pronostici a quota 1,28 contro il Brentford e per il West Ham che è favorito a 1,65 contro il Leeds. Il Manchester United fatica a trovare continuità: contro l’Aston Villa si gioca vincente a 2,35.