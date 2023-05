Il Bayern Monaco non riscatterà Joao Cancelo che tornerà al Manchester City, ma non per restare. Come riferisce Sport, Jorge Mendes è al lavoro con il Barcellona che però vorrebbe prendere l'ex Inter e Juve in prestito, senza sborsare i 50 milioni di euro richiesti dagli inglesi. Sulle tracce del portoghese c'è anche il Real Madrid.