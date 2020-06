Il TAS di Losanna ha emesso un comunicato per rendere nota la conclusione delle audizioni dei rappresentanti del Manchester City e della Uefa, per il ricorso presentato dal club inglese contro l'esclusione dalle competizioni europee per le prossime due stagioni a causa delle violazioni del Fair Play Finanziario, stabilita lo scorso 14 febbraio.



Gli arbitri Rui Botica Santos, presidente della commissione, Ulrich Haas e Andrew McDougall si riuniranno ora per deliberare e produrre il lodo, che dovrebbe essere comunicato entro la prima metà del mese di luglio.