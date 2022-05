Il nazionale belga del Manchester City, Kevin De Bruyne ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno in Champions League sul campo del Real Madrid: "Noi calciatori vogliamo sempre vincere titoli e da anni lottiamo per questo obiettivo della Champions, un trofeo di qualità e così difficile da vincere".



"Real e City sono due club che amano il calcio offensivo, sarà una gara diversa da quella dell'andata. Ma se giochiamo come abbiamo fatto la scorsa settimana, abbiamo il potenziale per essere noi i migliori e andare in finale".