Secondo quanto riporta il Mirror, in casa Manchester City inizia a serpeggiare il timore di perdere il talento classe 2000 Phil Foden, dopo l'addio in direzione Germania di Sancho e l'imminente partenza verso il Real Madrid di Brahim Diaz. Per il tabloid britannico, in caso di offerta importante anche il centrocampista sotto contratto fino a giugno 2024 potrebbe essere ceduto.