L'attaccante del Manchester City, Phil Foden è intervenuto a Sky nel prepartita della sfida contro l'Atletico Madrid: "La Champions è il più grande palcoscenico del calcio, lì non hai tempo per pensare e devi fare tutto più velocemente. Così mi hanno insegnato sempre. Avere in squadra uno come De Bruyne aiuta, lui sa sempre quando inserirsi e con che tempi farlo. La finale persa ci ha insegnato davvero tanto".