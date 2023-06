Il futuro di Bernardo Silva è più incerto che mai. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato alla vigilia della finale di FA Cup contro lo United e si è soffermato sul fantasista portoghese, corteggiato da Barcellona e PSG: "Ha ancora due partite da affrontare in questa stagione, la finale di FA Cup e quella di Champions League. Spero che non se ne vada. Spero che non se ne vada, ma non so cosa succederà".