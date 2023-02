Pep Guardiola, alla vigilia di Tottenham-Manchester City, si è sfogato in conferenza stampa con parole che in parte ricordano quelle che sta usando anche l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, per risollevarsi dal momento negativo: "Non penso che la mia critica fosse rivolta esclusivamente ai giocatori, le mie parole non erano per criticare perché sono arrivate dopo una vittoria. Giustificano la sensazione che si ha dopo aver vinto 11 trofei in 5 anni. Quattro Premier League in 5 anni e il fatto che chi pensa "ok abbiamo tempo", ma quando si scende un po' in questa competizione diventerà tutto sempre più difficile. Sono il primo della lista a farmi autocritica per ciò che devo fare, per rendere la squadra di nuovo viva. Dare la colpa ai giocatori è facile perché loro sono i protagonisti del film".