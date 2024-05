Manchester City, Guardiola: "Dopo la fine del contratto? Sono più vicino a lasciare che a rimanere"

La vittoria della Premier League da parte del, oltre a portare il 10° trofeo nella bacheca dei Citizens, va ad aggiungere un ennesimo trionfo alla già lunga lista di successi di Pep Guardiola in Inghilterra. Quella maturata oggi per lui è la 6a vittoria del campionato inglese (la 4a consecutiva), che va a rappresentare il trofeo numero 17 da quando nel 2016 è arrivato all'Etihad. Nel post partita, tra i festeggiamenti, Guardiola ha rilasciatoIl contratto di Pep Guardiola con il Manchester City andrà. Per la prossima stagione, il tecnico spagnolo ha già tranquillizzato i tifosi in settimana, ribadendo che la sua volontà è quella di. Ma la data di fine contratto fa temere un addio a fine 2024/25, anche in ragione delle dichiarazioni arrivate oggi.

A margine dei festeggiamenti per la conquista del titolo, il tecnico ha dichiarato: "Abbiamo parlato con il club e la mia volontà è quella di rimanere per la prossima stagione, ma nel corso dell'anno parleremo e vedremo per il futuro.(dopo la fine del contratto, ndr)".