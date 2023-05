Iltravolge 4-0 il Real Madrid e raggiunge l'Inter in finale di Champions League. Al termine del match dell'Etihad, il tecnico degli inglesiè intervenuto a Prime Video: "C'è molta felicità, siamo in finale di Champions. Ora c'è il campionato, poi prepareremo coppa e Champions".- "La Champions è speciale e sappiamo quanto è difficile. Abbiamo fatto una grande gara, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa non avevamo tempi giusti, ma siamo lì".- "A chi li mandavo? A Grealish. Perché dovevamo fermarci, non potevamo continuare a correre avanti e indietro. Lui l'ha capito".A Movistar, Guardiola ha aggiunto: "Abbiamo giocato con il mal di pancia che ci ha causato l'anno scorso e ce l'abbiamo fatta tutta. Siamo molto contenti di essere in finale. All'andata avevo deciso di mettere un interno più indietro e oggi l'ho messo più avanti. Siamo riusciti ad attaccare con maggiore fluidità. Quest'anno in casa ci sentiamo molto, molto forti. Non so perché ma abbiamo mi sento molto a mio agio. All'inizio del secondo tempo abbiamo corso molto e per questo non siamo stati così bravi. Ma è normale. Lo vedi da vicino, corri e ci è costato di più, anche se in generale abbiamo avuto una prestazione straordinaria partita".- "Tutti parlano di Haaland e se lo merita, ma senza Rodri non saremmo stati qui. La sua presenza è molto importante".- "Hanno dato il Pallone d'oro a Karim (Benzema, ndr) e se lo merita, ma se glielo avessero dato sarebbe stato anche meritato".- "Una squadra italiana è una squadra italiana. Non c'è niente di meglio per una squadra italiana che non darla come favorita. Ma avremo tempo per parlarne".