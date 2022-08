Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa: questa la sua risposta sul futuro di Bernardo Silva.



"È un nostro giocatore e lui sa qual è la nostra volontà come club, così come conosce la mia come allenatore e quella dei suoi compagni di squadra. Cosa succederà non lo so, l'ho detto molte volte. Mercato chiuso? Apparentemente sì, ma se dovesse esserci qualche problema inaspettato forse...".