Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla dopo la partita persa con il Tottenham: "Dopo il gol hanno sfruttato le ripartenze. Nel complesso abbiamo giocato bene e abbiamo creato molte occasioni. Non posso rimproverare nulla alla squadra, ma è stata una gara difficile. Hanno giocato nel modo in cui avevamo preparato la partita. Sono stati bravi nella preparazione e hanno creato molto spazio per sfruttare i contropiedi. Comunque ripeto, abbiamo giocato una buona gara".