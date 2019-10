Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Joao Cancelo, ex difensore della Juve: "Ha fatto bene contro il Preston, abbiamo riguardato la partita insieme. Con la Dinamo si è ripetuto. Purtroppo è arrivato tardi, non ha fatto la preparazione e non conosce la maggior parte delle cose su cui abbiamo lavorato in passato. Quello che aveva fatto con le precedenti squadre è totalmente diverso rispetto a quello che gli chiedo io, quindi c'è voluto un po' di tempo. Adesso sta migliorando: con la palla si muove bene e non ho dubbi, senza palla sta cominciando a capire cosa fare".