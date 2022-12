Erling Haaland è il protagonista di un divertente spot di Sky Sports per il ritorno della Premier League. Nel video si vede come il norvegese ha passato questo mese lontano dal campo e nell'attesa dei suoi compagni impegnati ai Mondiali. Tra noia, finti compagni di squadra e lavoretti per il Manchester City, ecco le avventure dell'attaccante.