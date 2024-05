Manchester City, il primo curioso discorso di Guardiola alla squadra nel 2016: 'Siete grassi!'

L'epopea di Pepalha cambiato faccia al club, facendolo entrare stabilmente nel gotha di questo sport. Eppure, quando il catalano arrivò in Inghilterra, la situazione era differente e il primo impatto fu particolare. A raccontare di quei momenti, è Gael, all'epoca terzino dei Citizens.“Sapevo che sarei venuto qui da un anno ormai, quindi ho visto tutte le vostre partite.Con meabituatevi. Anzi, se non vi sta bene come cosa, bussate pure alla mia porta, ne parliamo e, se volete, vi farò andare via. Se restate però non voglio sentirvi lamentare dell'utilizzo fino al mercato di gennaio", queste le sue prime parole alla squadra

Era l'estate dele Guardiola prese il comando da Manuel: si ritrovò una squadra dall'età media molto elevata, con giocatori nella fase finale della propria carriera. In forza al club c'erano Bacary(33 anni all'epoca), Pablo(31), Aleksandar(30), Willy(34), and(33). Tutti furono venduti al secondo anno di Guardiola.