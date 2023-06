Entusiasmo a mille all'Ataturk di Istanbul, dove Manchester e Inter si stanno giocando la finale di Champions League. Tanti tifosi turchi presenti allo stadio, molti di loro hanno svelato di tifare per i nerazzurri grazie alla presenza di Hakan Calhanoglu. Facce tese e concentrate, in campi e sugli spalti. Nello stadio dove giocano la nazionale turca e il Fatih Karagümrük - fino a qualche settimana fa allenato da Andrea Pirlo - oggi c'è l'ultimo atto della Champions: e l'atmosfera è da brividi.



Sfoglia la gallery per vedere le immagini più belle dell'Ataturk, lo stadio della finale di Champions