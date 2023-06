Manchester City-Inter (calcio d'inizio ore 21) è la finale di Champions League: si gioca all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul (Turchia), arbitra il polacco Szymon Marciniak, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.







MANCHESTER CITY - INTER ore 21



Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki (POL), Tomasz Listkiewicz (POL)

Quarto ufficiale: István Kovács (ROU)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)



PRIMO TEMPO



43' - Dumfries ferma Grealish trattenendolo vistosamente, Marciniak assegna fallo al City. Proteste dell'esterno inglese che chiedeva l'ammonizione per il laterale dell'Inter, l'arbitro non concede.



23' - Proteste da una parte e dall'altra: l'Inter chiede un fallo di Gundogan su Dimarco (step on foot) non ravvisato da Marciniak che dà il La all'azione del City, Aké lamenta poi un tocco con il braccio di Brozovic al limite dell'area. L'arbitro polacco fa giocare, redarguito Inzaghi.