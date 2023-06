Chi vince fa la storia e dopo una lunga attesa finalmente oggi è il giorno in cui si assegnerà il titolo di Campione d'Europa 2022/23 per club, con la Champions League che vedrà, a partire dalle 21 all'Ataturk Stadium di Istanbul, il suo capitolo conclusivo. Ad affrontarsi saranno il Manchester City di Pep Guardiola, in casa soltanto per merito del sorteggio iniziale, e l'Inter di Simone Inzaghi. I Citizens sono alla ricerca della loro prima storica conquista in Champions che potrebbe anche regalare al manager catalano il Triplete stagionale dopo le vittorie di Premier League ed FA Cup. I nerazzurri, invece, centrerebbero la quarta Champions della propria storia con Inzaghi che mettere in bacheca il terzo titolo stagionale, forse il più inaspettato date le premesse di inizio anno.







DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Manchester City-Inter, con calcio d'inizio alle 21 di sabato 10 giugno all'Atatruk Olympic Stadium di Istanbul sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e sarà visibile sulla piattaforma satellitare di Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc la partita sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Sky Go e Now, ma anche attraverso Mediaset Infinity+.



PROBABILI FORMAZIONI

Manchester City (4-1-4-1): Walker, Ruben Dias, Stones Akanji; Rodri; Bernardo, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.