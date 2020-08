Il Lione, carnefice della Juventus in Champions League, scende in campo contro il Manchester City nell’ultimo quarto di finale di Champions League, diretto da Makkelie, arbitro olandese. Qui gli episodi da moviola più significativi.



87' - Altro gol di Dembélé: sulla respinta di Ederson, è in posizione regolare l'attaccante del Lione, che fa 3-1



79' - Moussa Dembélé realizza il gol del 2-1 del Lione. Il Manchester City protesta, perché il pallone è per Toko-Ekambi, in fuorigioco, ma il giocatore lascia scorrere, senza toccarl0, per il compagno, che si invola dalle parti di Ederson. Dopo un lungo colloquio al Var, il direttore di gara convalida la rete.​ C'è anche un contatto tra Dembélé e il marcatore, Lapore, prima dell'accelerazione decisiva, ma per il Var tutto regolare.



29' - Ammonito Fernandinho, che stende Aouar, protagonista di un grande slalom.



25' - Il Lione va in vantaggio con Cornet. Gol regolare: Toko-Ekambi parte in posizione regolare, poi sul pallone vagante arriva l'esterno francese che fa 1-0.