Cento milioni. E' la cifra pagata dal Liverpool per strappare Darwin Nunez al Benfica e alla concorrenza. Qualcosa di meno, tra parte fissa e bonus, è quello speso la scorsa estate dal Manchester City per portare in Inghilterra Erling Haaland. Due trasferimenti che hanno infiammato il mercato, che hanno però portato a risultati diversi.. Tra i due, insomma non c'è partita, non c'è stata nemmeno ieri, negli ottavi di finale di Carabao Cup. approfittando della dormita di Joe Gomez, il gigante di Artigas ha invece fallito due buone occasioni, da posizioni ottimali, dimostrando ancora una volta i suoi limiti nelle sfide che contano.Non è un problema di posizione sul campo, Nunez è un vero numero 9 sebbene abbia giocato anche da esterno d'attacco (contro il Southampton, segnando anche due gol), non lo è nemmeno l'adattamento alla Premier, l'ostacolo più grande è la voglia di strafare, di esagerare.. Di questo ha parlato con il cuore in mano con Jurgen Klopp e con il suo vice, Pep Lijnders, che lo hanno invitato a stare più calmo, a non caricarsi di pressioni e aspettative. Prima del Mondiale Nunez ha segnato sette gol in dieci partite, dimostrando un certo feeling sottoporta, la parentesi deludente in Qatar con l'Uruguay l'ha fatto tornare indietro. Nunez non è Haaland, non vale 100 milioni e probabilmente non li varrà mai. Ma ha tutto per lasciare il segno, anche in Inghilterra dopo averlo fatto in Portogallo.