Ilsi conclude alle 17.30 con il big match deltra ildie ildi, reduce dal colpaccio all'Allianz Stadium contro laI Citizens guidano la classifica con 29 punti, frutto di 9 vittorie e 2 pareggi, e vantano il miglior attacco (33 gol fatti) e la miglior difesa (4 subiti). Dall'altra parte, i Red Devils proveranno a interrompere la striscia di 6 vittorie su 6 incontri disputati dal City in questo campionato davanti ai propri tifosi. Gli uomini di Mou sono all'ottavo posto, a quota 20, e cercano il quinto risultato utile consecutivo di fila.Lo United spera di replicare il successo dello scorso anno, quando espugnò con il risultato di 3-2 in rimonta l'Etihad rimandando la festa scudetto dei rivali. Le due squadre si affrontano per la 177esima volta nella storia: il bilancio è in favore del Manchester United, con 79 vittorie contro le 51 dei Citizens in tutte le competizioni. Non cambia la storia se si tiene in considerazione solo il campionato: Red Devils avanti 21 a 13, con 8 pareggi. Negli ultimi tre incroci al City of Manchester, il City non ha mai vinto: due sconfitte e un pari per gli uomini di Guardiola.