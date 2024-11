Manchester City, offerta monstre a Haaland per il rinnovo: oltre 30 milioni l'anno, ma c'è il nodo clausola

Getty Images

: sul piatto ora c'è un'offerta con cifre monstre che renderebbe il norvegese il giocatore più pagato dell'intera Premier League, ma c'è anche un nodo da risolvere.La finestra di novembre per le nazionali, con gli ultimi appuntamenti della fase a gironi di UEFA Nations League, non ha fatto altro che dare un'ulteriore prova del fatto che Haaland sia uno degli attaccanti più forti in circolazione., uno contro la Slovenia e, che hanno consentito alla Norvegia di chiudere in vetta al suo gruppo, superando all'ultima curva l'Austria e conquistando la promozione in Lega A.

Ora c'è un'altra partita da giocare, quella del rinnovo. E dall'Inghilterra assicurano che il classe 2000 sia ormai a un passo dal firmare un accordo che lo renderà il giocatore con lo stipendio più alto in Premier.- Secondo quanto riferito dal Mirror, in caso di fumata bianca Haaland diventerebbe il giocatore più pagato d'Inghilterra, superando il suo compagno di squadra Kevin De Bruyne: il Manchester City, si legge, ha messo sul tavolo un'offerta da circa, ovvero un

- Il rinnovo di Haaland non sarebbe una priorità per il Man City guardando solo la scadenza dell'attuale contratto, fissata al, ma gli inglesi vogliono premiare il loro centravanti e spegnere sul nascere le voci di mercato, soprattutto quelle provenienti dalla Spagna su. In caso di firma, il norvegese prolungherebbe per altre due stagioni, fino al- C'è però ancora un nodo da risolvere prima di arrivare al fatidico "sì", quello che riguarda la. L'attuale contratto di Haaland ne prevede una dache il Manchester City vorrebbe eliminare, una mossa che non convince l'entourage del giocatore. Per questo, secondo il Mirror, l'intesa si potrebbe trovare inserendo una nuova e superiore clausola, da

- Da quando è approdato al Manchester City nel 2022, Haaland ha realizzato 105 gol in 114 partite ufficiali. Si è laureato due volte campione d'Inghilterra, ha vinto una UEFA Champions League, una Scarpa d'Oro e ha vinto due volte la classifica marcatori in Premier League.