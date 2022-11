L'Arsenal sta giovando degli ultimi acquisti messi a segno. In particolare Oleksandr Zinchenko e Gabriel Jesus, entrambi arrivati dal Manchester City, stanno facendo la fortuna di Miguel Arteta. Secondo quanto riporta Football Insider, questo ha portato i Citizens a scegliere di non ascoltare più nessun tipo di offerta per i propri giocatori di punta da parte dell'Arsenal. Le proposte dei Gunners verranno prese in considerazione soltanto se riferite a giocatori di seconda fascia. Si accende la rivalità in testa alla Premier League.