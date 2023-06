Julian Alvarez conclude una stagione straordinaria. Il centravanti del Manchester City trionfa in finale di Champions League, centrando una splendida doppietta di successi internazionali. Infatti, l’attaccante argentino diventa il decimo calciatore di sempre a divenire campione d’Europa per club e campione del Mondo – per le nazionali – nella stessa stagione, grazie alla conquista della Coppa del Mondo in Qatar con l’Albiceleste.



GLI ALTRI 9 – Solo altri 9 giocatori nella storia del calcio sono riusciti a centrare tale double: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Uli Hoeness (Bayern e Germania Ovest) nel 1974, Christian Karembeu (Real Madrid e Francia) nel 1998, Roberto Carlos (Real Madrid e Brasile) nel 2002 e Raphaël Varane (Real Madrid e Francia) nel 2018. Sono invece 10 i giocatori capaci di vincere la Champions e gli Europei nella stessa annata - tra cui anche Jorginho -.