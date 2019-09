Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il Manchester City si sta preparando a dire addio a Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo potrebbe infatti essere arrivato all'ultimo anno sulla panchina dei Citizens. Parte dello staff sta spingendo per l'inserimento di più giovani nelle sue rotazioni senza ottenere consensi da parte del tecnico catalano e per questo il club sta già prendendo contatti con possibili sostituti. Dopo un'estate di corteggiamenti da parte della Juventus il club del presidente Agnelli (che nel frattempo ha scelto e promosso Maurizio Sarri) potrebbe avere una chance concreta per arrivare a Guardiola.