Shaun Wright-Phillips, ex esterno di Manchester City, Chelsea e QPR, parla di Phil Foden, centrocampista dei Citizens: "Il ragazzo avrà una grande decisione da prendere questa estate. Nella testa di ogni giocatore arriva il momento in cui riconosce che deve giocare di più. E' giusto pensare che se Foden avesse più spazio sarebbe tra i convocati dell'Inghilterra. Questo poco spazio può segnare la sua carriera. Prenda esempio da Sancho, che ha colto l'occasione per andare all'estero e avere più spazio. E ora è tra i migliori esterni al mondo".