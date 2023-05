Il Real Madrid sta lavorando alla pianificazione per la prossima stagione e una delle principali aree da migliorare è la posizione del centravanti. Karim Benzema, 35 anni, ha bisogno di un sostituto di qualità, in modo tale da poter rifiatare durante l'anno. Secondo Fichajes.net, uno dei nomi che risuona maggiormente al Bernabeu è quello di Julian Alvarez. L'attaccante del Manchester City sta disputando un'ottima stagione: 15 gol e 5 assist in 42 partite. I Citizens, però, non intendono lasciar partire l'argentino molto facilmente. Il giocatore è legato al club inglese fino al 2028 e il prezzo del suo cartellino è di 50 milioni di euro.