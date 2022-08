Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund e obiettivo nelle ultime settimane dell'Inter per completare il reparto difensivo, è molto vicino a trasferirsi in Premier League. Come riportato da The Athletic, sul classe 1995 è piombato il Manchester City. I due club sono infatti vicini a raggiungere l'accordo a poco più di 17 milioni di euro. Lo svizzero ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha comunicato al Borussia Dortmund che non ha intenzione di prolungare l'avventura in Germania.



Il giocatore era stato individuato dall'Inter come uno dei profili per rinforzare la difesa e avere una valida alternativa a Stefan De Vrij. Le richieste dei tedeschi però, che non sono mai scese sotto i 15 milioni, hanno di fatto bloccato fin da subito la trattativa ed ora Akanji è pronto a una nuova avventura in Inghilterra, dove Guardiola lo aspetta.