Steve McClaren potrebbe tornare al Manchester United come vice allenatore come successe ai tempo di Ferguson tra il 1999 ed il 2011. L'ex tecnico di Wolfsburg, Derby County, Newcastle, QPR e della Nazionale inglese potrebbe accompagnare Erik ten Hag. I due hanno già avuto modo di lavorare insieme nel Twente, condotto alla conquista del titolo di Eredivisie nella stagione 2009/10, anche se all'epoca i ruoli erano invertiti. Lo riporta The Guardian.