Il Manchester United fa sul serio per Yerry Mina. Come sottolinea il Mundo Deportivo, il club inglese e il colombiano hanno già un accordo ma ma manca quello tra i club. Se il trasferimento andrà in porto, Yerry Mina guadagnerà 8,5 milioni di euro all'anno a Manchester e firmerà per 5 stagioni. Il club catalano però si aspetta che lo United aumenti l'offerta di 39 milioni, perché non è disposto a chiudere per meno di 45 milioni di euro.