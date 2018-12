Quest'estate si era a lungo parlato di una possibilità da parte di Ander Herrera di abbandonare il Manchester United a parametro zero, visto il suo contratto in scadenza nel giugno 2019.

Una vera catastrofe per i Red Devils che solo nel 2014 avevano sborsato ben trentacinque milioni di euro per strapparlo all'Athletic Bilbao. Ma come registrato dal Times, l'accordo tra le due parti per il rinnovo sembra essere vicino e potrebbe arrivare l'ufficialità già nei prossimi giorni, allontanando l'ipotesi per il giocatore spagnolo, di poter firmare un pre-contratto con qualsiasi altra squadra.