La volontà della Juventus di riportare Pogba in bianconero non è più un mistero, ne parlano anche oggi i tabloid inglesi (The Sun), riprendendo le parole del ds Fabio Paratici, che ha aperto più volte ad un possibile ritorno del neo campione del mondo. Il rapporto non idilliaco con Mourinho potrebbe favorire la Juventus che comunque dovrà sborsare una cifra modica per far tornare il francese in quel di Torino.



Dopo le minacce di lasciare il club a fine stagione di Pogba, si sono unite le dichiarazioni dello Special One che ha paragonato Pogba ad un "virus" che sta infettando tutta la squadra. Difficile pensare ad una trattativa già a gennaio, ma anche in Inghilterra sono certi, la Juventus fa sul serio per Pogba.