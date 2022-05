Il Manchester United vuole tornare ai fasti di Sir Alex Ferguson e l'acquisto di un tecnico come ten Hag va in questa direzione. L'ex Ajax vuole vederci chiaro sul mercato e ci sarebbero già le prime richieste. Cinque titolari, infatti, hanno il futuro in bilico. Si tratta di De Gea, Maguire, Rashford, Cavani ed anche Cristiano Ronaldo. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.