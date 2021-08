Il Manchester Evening News fa il punto sulla situazione del Manchester United, evidenziando che dopo gli acquisti di Sancho e Varane manchi un quarto centrocampista da alternare a Fred, Matic e McTominay. L'ultimo nome che è circolato è quello di Yves Bissouma. Il maliano ha colpito per costanza e buone prestazioni, attirando l'attenzione di molti club, motivo per cui i red devils, se vogliono acquistarlo durante questa sessione di mercato, devono prima liberarsi degli esuberi, in modo da avere abbastanza liquidità per presentare un'offerta al Brighton.